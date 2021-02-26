Ramo nerede çekiliyor? Ramo İstanbul'da nerede çekiliyor? Ramo hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Ramo nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Ramo nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Ramo dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo'nun ilk sezon çekimleri Adana'da gerçekleşmişti. İçinde bulunduğumuz yeni sezonda ise Ramo dizisi İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Kısacası Ramo şuanda 2. sezonda İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Fakat dizinin 1. sezonu Adana ilinde çekiliyordu. Sonradan dizi İstanbul'da geçmeye başladığı için İstanbul'da çekimler yapılmaya başlandı. Dizinin İstanbul'daki bölümler farklı semtlerde ve mekanlarda çekilmektedir.

RAMO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 33. Bölümünde Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye çalışacak, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

RAMO OYUNCU KADROSU

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.