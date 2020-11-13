Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz'u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir'e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz'a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo'nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz'dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz'un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'u, hem de Cihangir'i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.