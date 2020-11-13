Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

13.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:53
Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo'nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz'u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir'e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz'a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo'nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz'dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz'un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'u, hem de Cihangir'i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

İlgili Haberler

Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!
Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda?Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!
Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda?Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Domagoj Vida Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:13:19. #1.14#
title