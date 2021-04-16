Ramo bitiyor mu, neden bitiyor, final mi yapacak? Ramo final bölümü ne zaman?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bugün ekranlara veda ediyor. Show TV yayın akışına göre bugün final bölümüyle ekranlara gelecek olan Ramo'nun neden bittiği, neden final yaptığı merak ediliyor. Peki, Ramo bitiyor mu, neden bitiyor, neden final oluyor? Tüm cevaplar haberimizde.

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RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

Show TV 16 Nisan Cuma günü yayın akışına göre Ramo dizisi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Ramo bugün 40. final bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin neden bittiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramo'nun resmi Twitter hesabından ise; "Ramo ve Sibel huzura kavuşacaklar mı? Son 3 saat! #RAMO final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de @ShowTV 'de. @Bkmonline" açıklaması yapıldı. Dizi neden final yapıyor henüz bir bilgi bulunmuyor.

RAMO KONUSU NE?

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Ramo (Murat Yıldırım): Babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan kadın.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Kudret (Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Yıldırım'ın ikiz kardeşidir.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı. Ramo babasını öldürdüğü için ondan intikam almak ister.

Mazhar (Mehmet Yılmaz Ak): Ahsen'in kardeşi, Taner ve Nehir'in dayısı. Masa'nın bir üyesi.

Şerif (Emre Kınay): Masa'nın bir üyesi. İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri.