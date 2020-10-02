Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu? Ramo 14. bölüm izleme linki! Ramo 14. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Ramo dizisinin 14. bölümü bugün Show TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra televizyonda yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. Ardından sizler için hemen yazımıza yeni fragmanı ekleyeceğiz. Takipte kalın.

RAMO 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç beklemediği bir anda Ramo'yu karşısında gören Cihangir, onu öldürmek isterken canını bağışlamak zorunda kalır. Ramo, ona öyle bir teklif sunar ki Cihangir hiç düşünmeden canını bağışladığı gibi dokunulmazlık ve İstanbul'da iş yapma izni de verir. Sibel içinse dönüş yoktur artık, o kendi cehennemini kendi yaratmış ve Cihangir'in evine bir köle gibi girmek zorunda kalmıştır. Diğer yandan Taner'in de Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktur. Düğününü mahveden bu adamın cezaevinden nasıl çıktığını da merak eden Taner'in araştırmaları hem Ramo'yu hem de ona yardım eden Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırır. Ramo'dan habersiz ona yardım etmeye çalışan Sibel'in ise başı ölümcül bir belaya girer. Ramo, bütün bunlarla baş etmeye çalışırken ailesiyle iş yapmak için kiraladığı limanın eski sahipleriyle de başı beladadır. Herkes kaygıyla ne yapacağını düşünürken Ramo'nun bunların hiçbirine boyun eğmeye niyeti yoktur. Şimdi ölümcül bir macera Ramo'yu bekliyordur.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 2 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor. Sibel'e doğrultulan silah heyecanı yükseltiyor.