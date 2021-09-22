Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı - Haberler
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Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan iş yerlerinin iç kısımları yıkıldı, halde ticaretini sürdüren esnaf ise dükkanlarını boşaltmak için ek süre talep ediyor.

BAŞAKŞEHİR (AA) - Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan iş yerlerinin iç kısımları yıkıldı, halde ticaretini sürdüren esnaf ise dükkanlarını boşaltmak için ek süre talep ediyor.

Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin taşınmaya başlamasıyla esnaf tarafından boşaltılan dükkanların iç kısmının yıkımı yapıldı.

Başakşehir'de 322 bin metrekarelik alana sahip yeni çarşıya taşınan İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneğinin eski binasının da yıkımı gerçekleştirildi.

Rami Kuru Gıda Hali'nde ticaretlerine devam eden esnaf ise dükkanlarının boşaltılması için verilen sürenin uzatılmasını talep ediyor.

Rami Kuru Gıda Hali'nde 32 yıldır esnaflık yapan Musa Unutmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanların sadece iç kısımlarının yıkıldığını belirterek, "Dükkanların çatısına dokundukları yok. Devletimize, polisimize karşı gelmek gibi bir durumumuz asla olamaz. Biz devletimizin yanında olmuşuz. Burada kalmak istemiyoruz, bize çok kısa tahliye süresi verdiler, bu sürenin uzatılmasını istiyoruz. Başka derdimiz yok bizim, sadece tahliye süresinin uzatılmasını istiyoruz." dedi.

Dükkan bulmak için ek süre istediklerini anlatan Unutmaz, "Esnaf dükkan aramak, bulmak zorunda. O yüzden 'süre dar, süreyi uzatın' diyoruz. Bizim burada kalmak gibi bir derdimiz zaten yok. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz, burada perişan haldeyiz. Biz de burada kalmak istemiyoruz ama süre dar, sürenin uzatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı

Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı

Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı

Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rami Kuru Gıda Hali'nde boşaltılan dükkanların iç kısmı yıkıldı - Haberler
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