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Rambo Son Kan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Rambo Son Kan filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rambo Son Kan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rambo Son Kan konusu, özeti ve Rambo Son Kan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rambo Son Kan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Rambo Son Kan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rambo Son Kan filmini izleyecek olanların merak ettiği Rambo Son Kan konusu nedir, Rambo Son Kan oyuncuları kimler ve Rambo Son Kan özeti gibi konuları inceliyoruz.

RAMBO SON KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır.

RAMBO SON KAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sylvester Stallone: John J. Rambo

• Paz Vega: Carmen Delgado

• Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

• Adriana Barraza: Maria Beltran

• Yvette Monreal: Gabrielle

• Genie Kim: Yenah Han

• Joaquín Cosío

• Óscar Jaenada: Victor Martinez

• Louis Mandylor: Sheriff

• Sheila Shah: Alejandra

RAMBO SON KAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İngilizce adıyla Rambo: Last Blood yani Rambo: Son Kan, 2019 yılında Rambo serisinin devam filmi olarak izleyici ile buluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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