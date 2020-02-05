rambel sosyal medyada uzun süre konuşuldu!

05.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:15

Duygusal hesaplaşmaların ve aksiyon dolu anların olduğu bölümde barışı sağlamak için kıyılan nikahların hemen ardından Ceyhan, Ramo'nun düğününü bastı.

Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan'ı öldürmek istedi. Olan bitenden habersiz Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşen Hasan ise tek başına ateş çemberinin arasında kaldı. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyaydı. Halef ve adamlarının etkisiz hale getirdikleri Boz'u kanala attığı final sahnesi ise ekran başındakileri şoke etti.

Ramo, dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.48 izlenme oranı (rating), 11.04 izlenme payı (share), AB'de 4.72 izlenme oranı (rating), 10.02 izlenme payı (share), Total'de 6.55 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share) elde etti. #RamBel etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 25 dakika dünyada ise 1 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

AİLELER VERİLEN HÜKMÜ YERİNE GETİRDİ!

Fatoş'un ailesini korumak, Sibel'in ise intikam için evlenmeyi kabul etmesiyle İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş oldu. Ramo, kardeşinin kendini feda etmesini kabul edemezken, Fatoş'un gittiğini öğrenen Boz, Ramo'nun karşısına çıktı. Barışın sağlanması için nikah hazırlıkları devam ederken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırdı.

BOZ, NECO'NUN ELİNDE!

Nikah günü gelip çattı ve Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arayıp onu kurtarmasını istedi. Fatoş'a ulaşmaya çalışan Boz, Neco'ya yakalandı ve adamları tarafından öldüresiye dövüldü.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Ramo'nun 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan'ın düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken Ramo, Ceyhan'ı ailesinden uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Neco'ya sıkılan kurşun herkesi şoke ederken Ramo'nun Sibel'e, "Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?" sorusu dikkat çekiyor.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Kaynak: Bültenler