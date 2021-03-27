Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

İslam alemi için en önemli gecelerin başında gelen ve Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Programlara katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

PROGRAMLAR AKŞAM EZANIYLA BİRLİKTE BAŞLADI

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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