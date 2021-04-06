Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte meşhur iftar sofraları için planlar yapılmaya başlandı. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler tarif araştırmaya başladılar. 2021 Ramazan pidesinin fiyatının açıklanmasıyla birlikte evde ramazan pidesinin yapımının artacağı öngörülüyor. Peki, Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi! Detaylar haberimizde!