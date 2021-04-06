Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?
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Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?

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Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte meşhur iftar sofraları için planlar yapılmaya başlandı. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler tarif araştırmaya başladılar. 2021 Ramazan pidesinin fiyatının açıklanmasıyla birlikte evde ramazan pidesinin yapımının artacağı öngörülüyor. Peki, Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi! Detaylar haberimizde!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte meşhur iftar sofraları için planlar yapılmaya başlandı. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler tarif araştırmaya başladılar. 2021 Ramazan pidesinin fiyatının açıklanmasıyla birlikte evde ramazan pidesinin yapımının artacağı öngörülüyor. Peki, Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi! Detaylar haberimizde!

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ! EVDE KOLAY RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan Pidesi Tarifi

Adet: 2

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Ramazan Pidesi tarifi için malzemeler

  • 1.5. su bardağı su
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • 6 gram yaş maya
  • Altı ve üzeri için 1 su bardağı yulaf kepeği
  • Tuzu çözdürmek için; 1/3 su bardağı su

Üzeri için;

  • ½ su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • ½ çay bardağı su
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan Pidesi yapılışı;

-Öncelikle derin bir kaba oda sıcaklığında su ve mayayı koyun.

-Maya eriyince mayalı suyu, başka bir kaba koyduğunuz unun üzerine ekleyin.

-Ardından tuzu ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın. 100 dakika sonra yoğurma işlemine tezgahta devam edin.

-Ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz, fazladan un eklemeyin.

-Hamur elinize daha az yapışacak kıvama gelince ikiye bölün ve üzerine biraz un serpin.

-Hamuru 2 top haline getirip 2 saat mayalanmaya bırakın.

-Üzeri için gereken malzemelerin hepsini karıştırın . ( susam ve çörekotu hariç)

-Yulaf kepeğini bir tahtaya serpin ve mayalanan hamurlardan birini pide şekli vererek açın.

-Pidenin üzerine hazırladığınız sosu sürün, üstüne çörekotu ve susam serpin

-Aynı işlemi diğer pide hamuru için de yapın.

-Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine pideleri dizin.

-Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında 5 dakika pişirin. Sonra fırını 200 dereceye getirin ve 15 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!

Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay ramazan pidesi nasıl yapılır?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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