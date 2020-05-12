Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı

İstanbul Üsküdar'da bir fırının çalışanları, pide siparişi aldıkları için bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı, saldırıda 3 kişi yaralandı. Sopalı bıçaklı saldırı anbean cep telefonu kamerasına yansıdı .

Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
12.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:46

Üsküdar'da bir fırıncının 65 yaş üstü bir vatandaşın pide siparişini almasından dolayı dernek başkanı olduğu iddia edilen bir şahıs ile arasında "orası senin bölgen değil, sipariş götüremezsin" diye tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sonrası tehditler savuran dernek başkanı 15 dakika sonra fırına bir grup şehir magandası ile sopalı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sopalı bıçaklı saldırı bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BEN, OĞLUM KARDEŞİM HASTANELİK OLDUK"

Yaklaşık 10 dakika sonra da 10 kişilik bir grubun, ellerinde sopalar ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını anlatan Mehmet Çepni, "Resmiyette Fırıncı Derneği diye gözüküp alt tarafında her türlü suça bulaşmış her türlü suça bulaşmış insanlarla dolu olan bir şey bu, dün 65 yaş üstü amcamızın pide ve su siparişi verdi. Ona gittik. Orada bir başka şirket yetkilisi olduğunu söyleyen şahıs fırınımıza geldi. 'O bölgeye gidemezsiniz. O bölge bizim' diye söyledi. Bizi tehdit etti. Bizde iyilikle güzellikle yola koymaya çalıştık. Tehditler yine devam etti. Aradan 10 dakika geçtikten sonra 10 tane sopalı bıçaklı adam fırını bastılar. Beni, oğlumu, kardeşimi, öldüresiye kafamıza vurarak dövdüler. Benim kafama 8 tane dikiş var, oğlumun kafasında 12 tane biraderin kafasında 8 tane dikiş var. Hastanelik olduk. Polis ekipleri geldi olaya el attılar. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu dernek adı altında geçinip terör estiren vatandaşın işine engel olmaya çalışan zihniyetin yol olmasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 10 kişilik grubun fırına ellerinde bıçaklarla sopalarla saldırdığı ve mahallelinin bağırış çağırış seslerinin duyulduğu gözüküyor.

Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor Haber
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi Haber
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Sinan Özen Hatice Çarpar
Spor Falcao Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 12:00:11. #1.15#
title