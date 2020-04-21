Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?
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Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ramazan pidesi kaç kalori? Peki ramazan pidesi kilo aldırır mı? İşte severek yediğimiz Ramazan pidesi hakkında merak edilen sorular ve cevaplar...

21.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:02
Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

Ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmediğimiz pideler fırınlarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki yemekten büyük zevk aldığımız pidenin bize zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Pideye dair tüm sorularınızın cevabını bu içerikte bulabilirsiniz… Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ?

Ramazan pidesi lezzetiyle birlikte sofralarımızın baş tacı olsa bile kilo aldırma konusunda da bir hayli iddialı. Bu durumda en önemli unsur ise pideyi ne kadar büyüklükte yediğinizdir. 1 tam ramazan pidesi yaklaşık 16-18 dilim ekmeğe denk geliyor. Günde 2-3 dilimden fazlasını tüketmediğimiz ekmeği ramazan ayında pideyle birlikte tüketmeye başlamamalısınız. Kilo vereceğinizi düşündüğünüz bu ay size yediğiniz 1 pideyle birlikte daha çok kilo aldırabilir.

Ramazan pidenin ortalama 30 gramlık bir dilimi: 67 kalori

RAMAZAN PİDESİ KİLO ALDIRIR MI?

Aynı zamanda beyaz undan yapılan ramazan pidesinin pilav ve makarna gibi iştah açıcı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Oruçluyken 'daha fazla pide yesem daha rahat oruç tutarım' düşüncesine kapılanlar için tam tersi bir durum söz konusu. Eğer pideyi çok tüketirseniz acıkma ihtimaliniz o kadar çok artacaktır.

İftarda orucunuzu çorbayla açmaya özen gösterirken yanında ekmek veya pide tüketmeyin. Mideyi yarım saat kadar dinlendirdikten sonra iftara devam etmeyi unutmayın! Pideyi yalnız iftarda avuç içi kadar yemeniz metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

RAMAZAN PİDESİ SAHURDA YENMELİ Mİ?

Pideyi asla sahurda yememeye özen gösterin çünkü kan şekerinizin hızla yükselip yine aynı hızla düşmesi ve gün içinde daha çok acıkmanız halsiz kalmanıza yol açacaktır.

İşte evde en lezzetli şekilde yapabileceğiniz pide tarifi:

6 su bardağı un (200 ml bardak kullandık),

1 paket instant maya (10 gr),

Aldığı kadar ılık su,

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker,

1 çay kaşığı tuz,

2 yemek kaşığı sıvı yağı.

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı su

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

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