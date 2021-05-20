Ramazan Özcan kimdir? Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti kapsamında öne çıkan Ramazan Özcan olayı nedir?

Nevşehir'in Nar beldesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek için evinden ayrılan ve 6 ay sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Nezen Germiyen cinayeti Lütfiye Gündüz'ün kaybı sırasında yeniden gündeme geldi. Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz ile iletişimde olduğu iddia edilen Ramazna Özcan hakkında sorular yanıt aradı. Ramazan Özcan kimdir? Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti kapsamında öne çıkan Ramazan Özcan olayı nedir?

Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi 6 ay sonra toprağa verildi. Peki, adı geçen Ramazan Özcan kimdir?

RAMAZAN ÖZCAN KİMDİR?

Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı açıklamalarıyla gündeme damga vururken yıllar önce işlenen bir cinayet ve bir kayıpla ilgili yeni bağlantı ortaya çıktı.

Ramazan Özcan'ın, Lütfiye Gündüz'ün kaybolduğu gün ısrarla kendisini arayan numaralardan birinin Ramazan Özcan'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. 5 kere Lütfiye'yi arayan Özcan'ın baz istasyonu kayıtları Lütfiye Gündüz'ün evinin yakınlarından çıkmıştı.

Kaybolduğu dönemde 29 yaşında olan Şehnaz Kahraman'ın pazara gidiyorum diye evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyen ailesi, bir daha hiçbir haber alamadıklarını belirtti. Şehnaz'ın kaybından önce en son telefonla konuştuğu kişiyi tespit eden aile, Ramazan Özcan'la konuştuğunu söyledi.

O dönem eve gelen 1.200 liralık telefon faturasında da en çok konuştuğu ismin Ramazan Özcan olduğu tespit edildi. Özcan, ısrarla Şehnaz Kahraman'ı aramasının nedenin de kendisinden karpuz kavun satın aldığını ve parasını alabilmek olduğunu söyledi.

NEZEN GERMİYEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verildi.

Germiyen için Nar beldesindeki Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Büyük Camii İmamı Ferhat Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazına Germiyen'in ailesi, Nar Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş ve Germiyen ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Büyük Cami İmamı Ferhat Şahin, "Çocuklarımızı internete teslim etmeyelim. Onlara her zaman gerekli ilgiyi ve sevgiyi gösterelim. Bu küçük yavrumuz da bizlere ders olsun" dedi.

Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Hüseyin Germiyen ise, kızının katil ya da katillerinin en kısa sürede bulunmasını isteyerek, "Adalete güveniyoruz. Umarım kısa sürede kızımı öldürenler bulunur ve gereken cezayı çekerler" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Nezen Germiyen'in cenazesi Nar Belde Mezarlığında defnedildi.

AHMET TAŞKIN KİMDİR?

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti:

"Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

STÜDYO BUZ KESTİ

Hayrete düşüren iddia ve iki dosya arasındaki bağlantı sonrası Müge Anlı ve stüdyodakiler buz kesti. Öte yandan 13 yaşındaki Nezen cinayetinin yaşandığı o dönemde şüpheli isimler arasında yer alan Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

AHMET TAŞKIN NEDEN CEZAEVİNDE?

Ahmet Taşkın onanmış suçları nedeniyle cezaevine teslim olmuştur. 80 yıl cezası kesinleşen Ahmet Taşkın'ın cinsel istismardan suçu bulunduğunu kardeşi dile getirdi.