Ramazan ile ilgili hadisler neler? Oruç ile ilgili hadisler nelerdir? Hadis nedir? Hz. Peygamberin ramazan ile ilgili sözleri neler! Hadisler!
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Ramazan ile ilgili hadisler neler? Oruç ile ilgili hadisler nelerdir? Hadis nedir? Hz. Peygamberin ramazan ile ilgili sözleri neler! Hadisler!

Hz. Muhammed s.a.v ait ramazan ve oruöla ilgili hadisleri sizler için derledik. Ramazan ayında size yol gösterecek ve ışık olan hadisler haberimizde.

15.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:55
Ramazan ile ilgili hadisler neler? Oruç ile ilgili hadisler nelerdir? Hadis nedir? Hz. Peygamberin ramazan ile ilgili sözleri neler! Hadisler!

Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Herkes bu mübarek ayı bereketli ve ihlasılı bir şekilde yaşamak için önemli okumalar ve araştırmalar yapıyor. Hz. Peygamber'in mübarak aiy ile ilgili tavsiyeleri, önerileri ve kendi yaptıkları bütün inananlar için büyük bir örnekliktir. Biz de bu içeriğimizde Hz. Muhammed (S.A.V) ait hadisleri yani sözlerini derledik.

HADİS NEDİR?

Hadis Hz. Muhammed peygamberimize ait bütün sözler ve davranış faaliyetleridir. Allah resulünün hemen her konuda söylemiş olduğu bilgiler, bizlerle paylaştıkları şeyler birer hadisdir. Hz. Peygamber'in bizlere yönelik tavsiyeleri, önerileri de hadis olarak kabul edilir.

HZ. MUHAMMED'İN RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ HADİSLERİ

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Tirmizî, Savm, 1

Ramazan ile ilgili hadisler neler? Oruç ile ilgili hadisler nelerdir? Hadis nedir? Hz. Peygamberin ramazan ile ilgili sözleri neler! Hadisler!
RAMAZAN HADİSLERİ

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." [Buhari, Savm, 8.]

Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Ravi: Hz. Câbir (r.a.))

Beş şey oruç ve abdestte hayır bırakmaz: Yalan, gıybet, söz taşıma, şehvet nazarı ile harama bakmak, yalan yere yemin etmek. (Ravi: Hz. Enes (r.a.))

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. (Tirmizi, Cihad 3, (1624))

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm 29)

Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir. Müslim, Tahâret, 16

Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur." (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

"Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan'ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban'ı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm 11)

"Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!" (Heysemî, 203 III, 179)

"Mü'min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur." (Bkz. Heysemî, III, 51)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Müslim, İmân, 21

Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin. Buhârî, Savm, 2

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir. Tirmizî, Savm, 55

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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