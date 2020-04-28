Ramazan'da ziyarete kapatılan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi havadan görüntülendi - Ramazan'da ziyarete kapatılan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi havadan görüntülendi Ramazan ayında dolup taşan Aziz Mahmud Hüdayi türbesi bu ramazan ayında korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

- Ramazan'da ziyarete kapatılan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan ayında dolup taşan Aziz Mahmud Hüdayi türbesi bu ramazan ayında korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Ramazan ayında ziyarete kapatılan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi havadan görüntülendi.

Her yıl Ramazan ayının ilk günlerinde ziyaretçilerin akınına uğrayan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl ziyarete kapatıldı. Türbenin girişleri demir bariyerlerle çevrildi, güvenlik ve zabıta ekipleri nöbete başladı. Bu yıl Ramazan ayının ilk günü 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen, yetkililerin olası bir kalabalığa sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi. Ayrıca türbeye gelen iki kadın dua ederek buradan ayrıldı. Ramazan'da ziyarete kapatılan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun olarak yaşandığı camilerde teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak.

Kaynak: İHA