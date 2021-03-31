Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Ramazanda kilo vermek için ne yemeliyiz? Ramazan diyeti

Ramazan'da kilo vermek mümkün! Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek için sahurda ve iftarda dikkatli beslenmeli uzmanları dinlemeli. Ramazan'da zayıflamak isteyenler için diyet listesi haberimizde...

Ramazan ayında iftarda fazla kaçıp 1 ayın sonunda kilo almış olduğunu fark edenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak ramazanda oruç tutarken formda ve sağlıklı kalmak, hatta zayıflamak bile mümkün.

RAMAZAN'DA KİLO VERMEK MÜMKÜN

Ramazanda kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor.

Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.

1.gün:

Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.

2.gün:

Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.

3.gün:

Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.

İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.

4.gün:

Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.

İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.

5.gün:

Sahur: 3 dilim börek, çay.

İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.

6.gün:

Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.

7.gün:

Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.

İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.

Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar:

İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gereklidir. Ani mide gerginliği hem tansiyon yükselmesine hem de insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların hızlı salgılanmasına yol açar.

Azar azar ve iyi çiğneyerek yemek yenilmelidir.

Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gereklidir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmelidir.

Yetişkin bir insanın yaklaşık 1,5 -2 litre su içmesi gerektiğinden sıvı alımına çok dikkat edilmelidir.

İftar bir çorba ile açılmalı ve bir süre ara verdikten sonra yemeğe geçilmelidir. İftara su, çorba, peynir, zeytin, hurma veya kuru kayısı ile hafif başlayarak, normal yemeğe ise saat 20.00 sıralarında geçilmesi daha uygundur. Başlangıç için çok sıcak olmayan ılık çorba en uygun yiyecektir. Bağırsak problemi olanlar çorbalarına doğal lif ilavesi yapabilecekleri gibi kepekli ekmek de tercih edebilirler. Yemek sonrası yenilecek tatlıların hamurlu ve kızartma işlemine uğramış bir tatlı olmamasına dikkat edilmeli sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazanın simgesi haline gelen güllaç buna en uygun tatlı olarak kabul edilebilir, haftada 1-2 kez sütlü tatlı yenilebilir. Ancak hemen yemek üzerine değil iftardan 1- 2 saat sonra yenilmesi daha iyi olur

Oruç Bir Zayıflama Yöntemi Değildir

Hareket azlığı, metabolizma hızının yavaşlaması kilo vermeyi zorlaştırmaktadır. Şişmanlık sorunu olan kişilerin bu dönemi bir perhiz fırsatı olarak görmesi yanlıştır. Oruç tutmak ile kilo verilmez.Gün boyu aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatarak alınan besinlerin yağ haline gelmesini kolaylaştırır.Bu durum kilo artışına sebep olur. Ramazan'da kişiler hareketsiz kalmaya meyillidirler. Kendilerini yormamak için yürüyüş, koşma gibi aktiviteleri bilinçaltından yapmak istemezler. Bu sebeple Ramazan ayında yeterli ve dengeli yemeye özen göstermeyenler, az ve sık beslenmeyenler bu ayı kilo alarak bitirirler.

Ramazanda Kilo Almamak İçin: