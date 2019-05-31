Ramazan Bayramına doğru

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman mesajında, toplumsal yaşamda önemli yeri olan bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığını belirtti.

Bayramların, içten ve samimi dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan önemli ve değerli günler olduğunu aktaran Yaman, şöyle dedi:

"Bir bayramı daha milletçe, huzur ve güven içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Bu bayramında sevinç ve kederlerimizin paylaşılması suretiyle, milletçe birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Bu bayram vesilesiyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mardinli hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA