Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
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Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de diğer günler gibi sessizlik hakim oldu.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de diğer günler gibi sessizlik hakim oldu.

Denizli'de kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler, Bayramyeri ve Demokrasi meydanları ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kaldı.

Belediye görevlileri mahallelerde açılan pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için çalışma yaptı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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