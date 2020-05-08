Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?
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Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?
08.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:05

Üç ayların sonuncusu, bir ay oruç tutulan Ramazan ayının sonrasında üç gün Ramazan Bayramı idrak ediliyor. İslam dünyasında en kutsal zamanlardan olan Ramazan ayının ardından kutlanan Ramazan bayramı hangi gün? Ramazan bayramı tatili kaç gün 2020?

Bir ayı oruç tutarak geçiren Müminler, Ramazan bayramını kutlayacak. 2020 yılında Mayıs ayına denk gelen Ramazan'ı evlerinde geçiren vatandaşlar, 23 Mayıs'ta arefe gününe erişecek. Hemen sonrasında üç gün sürecek olan Ramazan bayramı kutlanacak. İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Halk arasında şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan bayramı, bir aylık orucun hemen sonrasında gelir. 2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan'da geldi ve 23 Mayıs'ta son bulacak. Buna göre Ramazan bayramı takvimi de şöyle olacak:

Ramazan Bayramı Arefe : 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. gün : 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. gün : 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün : 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Önceki yıllarda haftasonu ile birleştirilerek 9 gün tatil yapılan Ramazan bayramı, bu yıl haftasonuna denk geldiğinden bu ihtimal ortadan kalkıyor. Pazar günü bayramın birinci günü kutlanırken, ancak Pazartesi ve Salı günü izin kullanılarak 4 gün tatil kullanılabilecek.

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