Ramazan Bayramı'nda sahiller turistlere kaldı

Ramazan Bayramı'nda sahiller turistlere kaldı Turistlerin sahillerde deniz ve güneş keyfi Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 'tam kapanma'dan muaf turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.

Ramazan Bayramı'nda sahiller turistlere kaldı

Turistlerin sahillerde deniz ve güneş keyfi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 'tam kapanma'dan muaf turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sürecinde de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Alanya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken kısıtlamadan muaf turistler güneşli havayı fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı. Hava sıcaklığı 25, deniz nem oranının yüzde 67, su sıcaklığının da 22 derece ölçüldüğü ilçede turistler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında güneşlenip denizin tadını çıkardı. Plajlarda yürüyüş yapan çiftler, şezlonglarda kitap okuyan turistler ve kumlarda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

"Burası harika bir yer"

Moksova'dan Alanya'ya tatile gelen Rus uyruklu Tatiyana Kuznetsova, buranın çok güzel olduğunu söyledi. Kuznetsova, "Mart 20'sinde Alanya'ya tatile geldim. Alanya çok güzel. Buraya tekrar tatile gelmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımı da buraya gelmesi için davet edeceğim. Harika bir yer" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK