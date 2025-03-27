RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU || Bayramda hava nasıl olacak? 30, 31 Mart ve 1 Nisan hava durumu tahminleri!

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerindeki hava durumu, tatil planları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bayram süresince Türkiye genelinde hava koşulları değişiklik gösterecek. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? 30, 31 Mart ve 1 Nisan hava durumu tahminleri!

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Genel hava tahminlerine göre, Ramazan Bayramı boyunca yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle seyahat edecek olanların ve dış mekanda plan yapanların, günlük hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri öneriliyor.

30 Mart hava durumu

İl il hava durumu tahminleri için tıklayınız.

İSTANBUL RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

30 Mart Pazar: Yer yer geç saatlerde sağanak yağış, gündüz 18°C, gece 10°C

31 Mart Pazartesi: Puslu güneşli, gündüz 16°C, gece 11°C

1 Nisan Salı: Bulutlu, gündüz 16°C, gece 10°C

ANKARA RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

30 Mart Pazar: Parçalı bulutlu, gündüz 19°C, gece 8°C

31 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, gündüz 19°C, gece 7°C

1 Nisan Salı: Yerel yağmur geçişleri, gündüz 18°C, gece 7°C

İZMİR RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

30 Mart Pazar: Kısa süreli sağanak, gündüz 18°C, gece 11°C

31 Mart Pazartesi: Yer yer sağanak, gündüz 20°C, gece 13°C

1 Nisan Salı: Devam eden sağanaklar, gündüz 20°C, gece 11°C

31 Mart hava durumu

BURSA RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı, gündüz 16°C, gece 7°C

31 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, gündüz 16°C, gece 7°C

1 Nisan Salı: Yağışlı, gündüz 14°C, gece 6°C

ANTALYA RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

30 Mart Pazar: Bulutlu, gündüz 8°C, gece 0°C

31 Mart Pazartesi: Yağmurlu, gündüz 6°C, gece 3°C

1 Nisan Salı: Çisenti ve bulutlu, gündüz 8°C, gece 1°C