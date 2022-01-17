Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? sorusu 2022 yılına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorular oldu. Bunun yanı sıra, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? soruları da merak edilmekte. Detaylar haberimizde...
Ramazan Bayramı tarihleri ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Planlamalarını bu tarihler doğrultusunda yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularına yanıt aradı. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...
2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
- Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. günü Pazartesi gününe, 2. günü Salı gününe, 3. günü Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ayrıca Ramazan Bayramı Arifesi Pazar gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arife günü haricinde 3 gündür. Dolayısıyla 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri resmi tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatili 3 gündür. Ancak 30 Nisan Cumartesi'den hesaplanırsa Ramazan Bayramı tatili 5 gündür denilebilir.
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma