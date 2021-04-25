Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu

Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır' adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi'nin online gerçekleşen "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliği Şair ve Yazar Serdar Tuncer, konuk oldu.

Bağcılar Belediyesi'nin online gerçekleşen "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliği Şair ve Yazar Serdar Tuncer, konuk oldu. Tuncer, "İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir" dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın programının son konuğu ise şair ve yazar Serdar Tuncer oldu. Tuncer, söyleşiye Necip Fazıl Kısakürek'in "O Var" isimli şiirini okuyarak başladı. Sohbetin büyük bir bölümünü bu şiir üzerinden anlatan Tuncer, "Şair burada 'Allah var dert etme' diyor. Bir şey yaptın güzel oldu. 'Ben yaptım' deme 'O yaptı' de. Sebepler vardır ama işleri yapan Allah'tır. İnsan zannediyor ki; can benim, evlat benim, araba benim, ev benim, ömür benim. Benim diyebilmem için önce sen senin olman lazım. Sen senin değilsin. İnsan kendisine ait değil başkasının. Yerde ne varsa hepsi O'nundur. İnsanın bir şeye benim demesi kadar büyük bir yanılgı yeryüzünde yoktur. Mallar, iş, araba ve benzeri her ne varsa hepsi dünyanın süsü. Hiçbir şey benim değil. Ben de benim değilim. İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir" dedi.

İnsanın Ramazan'da kendisiyle yüzleştiğini de ifade eden Tuncer, "Çok önemli bir vaktin içindeyiz. Kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Seneye ramazan olacak ama belki biz olamayacağız. Bu anın değerini bilelim" diye konuştu.


Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır' adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu
Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır' adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 13:10:00. #1.14#

title