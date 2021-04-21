Ramazan ayında migren atakları riskine karşı bunlara dikkat!

Özel Anadolu Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Haluk Akış, orucun etkisiyle kan basıncında oynamalar ve ani kan şekeri düşmesi yaşanabildiğini vurguladı.

Ramazan ayında, uzun süren açlık ve susuzluktan kaynaklı bazı kişilerde baş ağrısı sorunu ortaya çıkıyor.

Özel Anadolu Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Haluk Akış, özellikle oruç tutan migren hastalarında uzun süreli açlık, susuzluk, değişen beslenme alışkanlığı ve uyku düzeni bozukluklarına bağlı olarak, migren ataklarının tetiklenebildiğini belirterek, Ramazan ayında doğru beslenme ve bol sıvı tüketiminin bu ağrıların etkisini azalttığını söyledi.

Ramazan ayında, uzun süreli aç ve susuz kalmaktan ötürü baş ağrısı şikâyetlerinde de artış meydana gelirken, konuya ilişkin uzmanlardan faydalı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Oruç tutulacaksa mutlaka sahura kalkılması gerektiğine dikkat çeken Akış, doğru beslenme ve bol sıvı tüketimi ile bu ağrıların etkisinin azaltılabildiğini söyledi.

Ramazan'ın sıcak yaz aylarına denk gelmesinden ötürü, oruç tutma süresinin de artması ile özellikle migreni olan kişilerin baş ağrısı sorunu yaşamaması için oruç öncesi ve sonrası bol sıvı tüketmesi gerektiğini aktaran Dr. Akış; "Oruç tutan migren hastalarında, uzun süreli açlık, susuzluk, değişen beslenme alışkanlığı ve uyku düzeni bozukluklarından kaynaklı olarak, migren atakları tetiklenebiliyor.Baş ağrısı ve migren atakları, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için her zaman uygulanan yöntemler aynı sonucu vermeyebiliyor. Bu noktada, Ramazan ayında yeme ve içmeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sahurda ve iftar sonrası, bol bol su tüketilerek hafif yiyeceklerin tercih edilmesi, sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır" dedi.

"Vücudun bol oksijen alması sağlanmalı"

Oruç tutarken, uzun süreli açlıktan dolayı kişide halsizlik durumu oluşabileceğini de kaydeden Dr. Haluk Akış; "Uzun süreli açlık ve susuzluktan kaynaklı, sıcak havaların da etkisiyle akşam saatlerine doğru kişide bitkinlik ve halsizlik görülebiliyor. Ramazan ayında zinde kalmak için mutlaka vücudun bol oksijen alması sağlanmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler