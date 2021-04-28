Ramazan ayında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
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Ramazan ayında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Ramazan ayında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlisi ekiplerince, rutin gıda denetimlerine ilave olarak Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlisi ekiplerince, rutin gıda denetimlerine ilave olarak Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda kent genelindeki; özellikle Ramazan Ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere, hurma ve bayram şekerlemelerinin de satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından denetlemeye devam edilmekte.

Konu ile ilgili açıklama yapan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla gıda kontrol görevlisi personel aracılığı ile denetimlerini arttırarak sürdürdüklerini belirtti. Çiçek, tüketicinin de birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket ederek; özellikle açıkta satılan, ambalajsız ve etiketsiz üreticisi, markası ve kayıt veya onay numarası olmadan satışa sunulabilen sağlık amblemsiz tavuk ve damgasız kırmızı etleri, etiketinde belirtilen uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünleri satın almamaları, ambalajlarının sağlam ve bozulmamış ve son tüketim tarihlerinin geçmemiş olmasını dikkatle kontrol etmelerini istedi.

Çiçek son olarak gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini ALO 174 veya 0501 174 0 174 Whatsapp gıda ihbar hattına bildirmelerini istedi. - DÜZCE

Ramazan ayında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
Ramazan ayında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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