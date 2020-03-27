Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan için hazırlıklar yapanlar ve planlarını yapmaya başlayanlar Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte 2020 Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri…

İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan'ı bekleyen vatandaşlar 2020'de Ramazan ne zaman sorusunu soruyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman?

2020 RAMAZAN AYNI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Ayı başlangıcı: 24 Nisan Cuma

Ramazan Ayı bitişi: 23 Mayıs Cumartesi

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı başlangıcı: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı bitişi: 26 Mayıs Salı

2020 Kadir Gecesi ne zaman: Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.