Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı
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Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı

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Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da camilerde mahyalar hazırlanmaya başlandı.

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Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da camilerde mahyalar hazırlanmaya başlandı. Üsküdar'da bulunan tarihi Vahide Sultan Camii'nde de mahya hazırlığı başladı. Mahyaların hazırlandığı Vahide Sultan Camii havadan görüntülendi.

Yaklaşan Ramazan ayında camileri süsleyecek olan mahyalar için hazırlıklar başladı. İstanbul'da da camileri süsleyecek olan mahyaların hazırlığı başladı. Üsküdar'da bulunan tarihi Vahide Sultan Camii'nde de Ramazan ayı boyunca camiyi süsleyecek olan mahyaların yapımı devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına dikkat çekmek için 'Şifa Ayı Ramazan' temasını içerecek olan mahyalarda, İstanbul'daki camilerde 'Şifa senden ya şafi' ve 'Sorumlu ol mutlu ol' yazacak.

Kahraman Yıldız, "Mahyalarını taktığımız son camimiz bugün, 6. cami. Bugün 'oruç arınmaktır' yazısı asacağız. Ramazan ayı içerisinde haftada bir yazımız değişecek. Ramazan ayı boyunca yazılarımız devam edecek. Mahya yerleştirme işleminde ise düzen kurmamız gerekiyor. Daha sonra o düzen üzerine yazılarımızı asıyoruz. Ataride hazırladığımız yazıyı asacağız. Bu sene Şifa-i Ramazan temalı yazıları haftada bir asacağız" dedi.

(Aykut Zor/İHA)

Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı
Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı
Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı
Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı
Ramazan ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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