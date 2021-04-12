Sivas'ta ramazan ayı gıda denetimleri başladı
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Sivas'ta ramazan ayı gıda denetimleri başladı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta ramazan ayı gıda denetimleri başladı

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ramazan ayı gıda denetimlerine başlandı.

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Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ramazan ayı gıda denetimlerine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan arifesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler hayata geçirildi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlangıcından itibaren yoğun bir denetim seferberliği başlattıklarını belirtti.

Yıldız, ramazanın gelmesiyle vatandaşların yoğun olarak tüketeceği unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi ürünleri üreten ve satışını gerçekleştiren işletmelerin denetimlerini daha da yoğunlaştıracaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın alışveriş esnasında sosyal mesafeye dikkat etmesi, market ve diğer satış yerlerine maskesiz girmemesi gerekir. İşletmelerin de müşteri ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının bulundurması büyük önem arz ediyor. Ramazan ayı boyunca da bu denetimlere devam edilecektir. Vatandaşlarımızın açıkta satılan özellikle ekmek ve tatlı gibi ürünleri satın almamaları, eldiven ve maskesiz satış yapan görevlileri uyarmaları, asıl denetçinin tüketici yani kendileri olduğunu unutmaması gereklidir."

Sivas'ta ramazan ayı gıda denetimleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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