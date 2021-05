Ramazan'a ve tam kapanmaya anlam kattılar

Hayata Anlam Katanlar Derneği, tam kapanma süresince ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği (Kovid-19) Ramazan ayı ve tam kapanma sürecinde işsiz kalan geçim derdine düşen binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda yardımının yanı sıra ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Daha önce il genelinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişinin hayatına anlam katan dernek, korona virüs pandemisinin başından bu yana yaptığı yardımların yanında tam kapanma süresi ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yeniden kolları sıvadı. Pandemi boyunca ihtiyaç sahiplerine binlerce koli dağıtan dernek, ayrıca kolilerle birlikte binlerce ücretsiz hijyen seti ve maske dağıtıyor.

Veren elle alan eli birleştiriyoruz

Pandemi süresince işsiz ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaştıklarını ifade eden Dernek Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye ve minik öğrenciye yardımda bulunduk. Bu pandemi süresinde de derneğimiz gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Başlayan Ramazan ayı ve korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen tam kapanma uygulaması ile birlikte her gün maddi durumu olmayan, evine bir ekmek almakta bile zorlanan onlarca başvuru alıyoruz. Dernek başkanı olarak, destek veren, gönüllü çalışan insanların hayatlarına anlam katmak için yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Derneğimiz, kendi imkanları ile oluşturduğu İnsani Yardım Bilgi Sistemi (iybis) ile mükerrer yardımların önüne geçiyor. Aynı evde yaşayan farklı kişilerin başvurularını süzüyor, istihbarat eklentisi ile başvuru sahibinin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını kvkk kurallarına göre kayıt altına alıyor. Bağışladığınız her kuruşun hem doğru yere gitmesini sağlıyor, hem de her kuruşun hesabını kolayca verebiliyoruz" dedi.

Ülke sınırlarını aştılar

Hayata Anlam Katanlar Derneği'nin faaliyet alanının il hatta ülke sınırlarını aştığını dile getiren Başkan Değirmenci, "Samsun'daki faaliyetlerimizin yanı sıra bu süreçte üyelerimiz ve gönüllülerimizin katkılarıyla Tanzanya ve Gaziantep'te iki yeni şube açtık. Afrika kıtasında zor durumda olan kardeşlerimize Tanzanya şubemiz aracılığıyla yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Özellikle geçen yıl kurban bayramında Tanzanya'da yüzlerce ailenin evine kurban hisselerini ulaştırdık. Bu yılda hem ramazan hem de kurbanda aynen yardımlarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Gaziantep şubemizde kısa süre önce hizmete başladı. Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortak birçok projeye imza attık. Derneğimiz yavaş yavaş sınırları aşmaya başladı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı