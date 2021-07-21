Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir?
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Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir?

Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir?
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Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Ralph ve İnternet filmi konusu ve seslendirme kadrosu merak ediliyor. Animasyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir? Peki, Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir?

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Ralph ve İnternet filmi konusu ve seslendirme kadrosu merak ediliyor. Animasyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir? Peki, Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir? İşte detaylar haberimizde…

RALPH VE İNTERNET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için bir parçaya ihtiyaç vardır. Eski düşman-yeni arkadaşlar olan Ralph ve Vanellope oyunu kurtarmak için Litwak'in Oyun Salonu'na internet aracılığıyla girmek zorunda kalır. İkili, internette yollarını bulmak için internet sakinlerine güvenmektedir. Bu sakinlerin arasında popüler "BuzzTube" sitesinin baş algoritması, kalbi ve ruhu olan Yesss adlı web sitesi girişimcisi de vardır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir?

RALPH VE İNTERNET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

John C. Reilly, Sarah Silverman, Bill Hader

Ralph ve İnternet filmi konusu ne? Ralph ve İnternet filmi seslendirenler kimdir?
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