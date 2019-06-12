Rallici Burcu Çetinkaya ve Mehmet Fatih Bucak boşandı
Sosyal medya hesabından eşinin soyadını silen rallici Burcu Çetinkaya'nın 4 sene önce dünyaevine girdiği Mehmet Fatih Bucak'tan dün boşandığı ortaya çıktı.
Altı yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını sildi. Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Burcu Çetinkaya eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı
SOYADINI SİLMİŞTİ
2014 yılında yüksek lisansını yapmak için Şanlıurfa'ya yerleşen Burcu Çetinkaya, burada iş insanı Fatih Mehmet Bucak ile tanışmıştı. Çift,kısa sürede evlilik kararı alarak nikah masasına oturmuştu. Burcu Çetinkaya, önceki gün sosyal medya hesabı Intagram'dan Burcu Çetinkaya Bucak olan soyadında değişiklik yaparak Bucak soyadını silmiş ve boşanma dedikodularına neden olmuştu.
İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI
HaberTürk'de yer alan habere göre; Dedikodular doğru çıktı ve çiftin dün sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Evlilik kararından sonra tesettüre giren Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde de başını açmıştı.
-
başını açması boşanma nedeni olabilir mi acaba.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
türbanı çıkarıp başını açarsam rabbim de senin yuvanı böyle yıkar. türbanla oyun olmaz, türban islamın en önemli şartlarından biridirCevap Yaz 6 8 Yayından KaldırMUSA: AÇIK isimli kişiye atfen: musibet olarak tesettüre riayet etmediğin günahın yeterde artar. . . tevbe edin ve tesettüre girin bilinki bu sizin için daha hayırlıdır.2 Yayından KaldırBERBER NECATİ: islamın şartları türban takmak, alkol içmemek, domuz eti yememektir. . bunları yapma ama çal, hak ye, hırsızlık yap günah değil, yeterki bu üçünü yapma5 1 Yayından KaldırAÇIK: BEN hiç kapalı değilim saçım açık o zaman bütün musibetlerin beni bulması lazım senin minik beynine göre5 Yayından Kaldır