Ralli Coşkusu Ege Kıyılarına İniyor

13 Temmuz 2018 Cuma akşamı saat 19:00'da Çeşme Belediyesi önünden verilecek sembolik startla başlayacak olan rallinin ilk gününde, saat 20:30'da Çeşme Marina çevresinde belirlenen 1,94 km. uzunluğundaki NG Kütahya Seramik Seyirci Özel Etabı geçilecek. Start listesine göre tersten dizilerek başlayacak bu etaba, halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Rallinin ikinci günü, 14 Temmuz 2018 Cumartesi Fuar İzmir'den saat 13:00' da başlayacak. 10,90 km. uzunluğundaki Efemçukuru ve 10,30 km. uzunluğundaki Gödence etaplarının geçilmesinin ardından 16.00'dan itibaren servis alanına ulaşarak günü noktalayacaklar.

15 Temmuz 2018 Pazar sabahı 08:30'da başlayacak olan 3. ve son ayakta ise, Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısında koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları ikişer kez geçilecek. Ekipler zorlu mücadeleyi, saat 18.00'den itibaren Fuar İzmir'deki finiş podyumunda sonlandıracaklar...

Aynı zamanda FIAT Egea Gençler Kupası'nın da ilk ayağı olan rallide, TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2017 sezonunda ilk 3 sırayı elde eden Onat Telkenar-Efe Eryalaz, Emre Şentürk-Mesut Şafak Doğan ve Mert Kaya-Tunahan Aktaş ekipleri de Fiat Egea 1.4 T-Jet otomobiller ile ilk büyük sınavlarını verecekler.

NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi öncesinde şampiyona puantajında, Ford Motorsport Turkey pilotu Yağız Avcı 33,5 puanla ilk sırada yer alırken, takım arkadaşı Deniz Fahri 30 puanla ikinci ve BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova da 29.2 puanla üçüncü sırada yer alıyor. ..