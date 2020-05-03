Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı

Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
03.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:32

Karantinada yeğeniyle birlikte çektiği dans videosuyla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Fırat Çelik'ten yeni paylaşım geldi. Sezen Aksu'nun kült parçası "Rakkas" ile dansa başlayan ikili, Ankara havasıyla videoyu bitirdi. Ünlü oyuncunun videosuna ise yine beğeni ve yorum yağdı.

39 yaşındaki oyuncu,Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte sürpriz sonlu bir video daha çekti.

RAKKAS'LA DANS ETTİLER

Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Paris'te bir restoran açan oyuncu Fırat Çelik, koronavirüs nedeni ile bir süredir evinde vakit geçiriyor. Atiye'nin 'Salla' şarkısından sonra şimdi de Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı "Rakkas"la kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yeğeni ile eğlenceli videosu "Ankara'nın Bağları" parçasıyla son buldu.

Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı

"KARANTİNANIN EN GÜZEL VİDEOSU"

Karantina günlerini eğlenceye çeviren Çelik'in bu videosu da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya "Karantinanın en güzel videosu" yorumları yapıldı. Fırat Çelik, çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti.

Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları (1)
TKRDĞ: SOSYAL MEDYAYI GÜZEL KULLANMAK BUNA DERLER.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Magazin
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Magazin
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Magazin
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Magazin
Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Magazin
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Magazin
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı
Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var
Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Özkan Uğur Safiye Soyman
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:13:46. #1.14#
title