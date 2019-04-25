Rakka Harekatı Sırasında Işid Karşıtı Koalisyonun Hava Operasyonu '1600 Sivil Öldürdü'

Uluslararası Af Örgütü ve gözlem grubu Airwars 2017 yılında ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları sırasında Suriye'nin Rakka kentinde 1600 sivilin öldüğünü açıkladı.

Af Örgütü ve Airwars'ın 200 ayrı bölgede yaptığı inceleme sonucunda ölenler arasından 1000 kişinin kimliği tespit edildi.

İki kuruluş da koalisyonun "iki yıldır süren inkara son vermesi" çağrısında bulundu.

Koalisyon güçleri saldırılar sırasında 159 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçleri sivil ölümleri önlemek için tüm önlemlerin alındığını ve kararların muhabere kurallarına uygun olduğunu açıklamıştı.

Koalisyon güçleri 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD'in elinde tuttuğu bölgelere 34 bin hava saldırısı düzenledi.



'Koalisyon güçleri Rakka'yı dümdüz etti'

Af Örgütü'nün kıdemli kriz uzmanı Donatella Rovera "Hava saldırılarının çoğu hatalıydı ve on binlerce bombardıman ayrım gözetmeksizin gerçekleşti. Yüzlerce kişinin ölmesi ve yaralanması bir sürpriz değil" dedi.

Rovera "Koalisyon güçleri Rakka'yı kazıdı ancak gerçeği silemezler" diye konuştu.

AF Örgütü araştırmacıları Rakka'da iki ay boyunca hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 400'den fazla kişiyle görüştü. 641 kişinin kimliğini bizzat tespit eden örgüt diğer isimler için başka kaynaklardan bilgi aldı.

Af Örgütü ve Airwars koalisyon ülkelerinin saha çalışması yapmadığını ve hayatta kalanlarla görüşmediğini söyledi.

Airwars direktörü Chris Woods, "Koalisyon Rakka'da nelerin yanlış gittiğini iyice soruşturmalı ve gelecekteki askeri operasyonlarda sivillerin çektiği acıları önlemek için dersler çıkarmalı" dedi.