Rakamlarla Black Friday 2019, Türkler ortalama 4 ürün satın alıyor

23.10.2019 03:02

Black Friday 2019: Gerçekler ve Rakamlar

picodi.com tarafından hazırlanan rapor Black Friday 2019 – Kara Cuma ile ilgili tüm merak edilenleri rakamlarla ortaya koyuyor.



Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında Black Friday 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek;

Alışveriş aktivitesi tepe noktasına gece 10: 00 ile sabaha karşı 01: 00 saatleri arasında ulaşıyor.

Black Friday sırasında Türkler ortalama 4 ürün satın alıyor.

Türkler Black Friday sırasında, hem internet hem de geleneksel mağazalarda ortalama 71€ harcamayı planlıyor.



Sonbahar ve İlkbahar sezonunda Black Friday indirimleri sadece e-ticaret cirolarında değil, tüketici aktivitelerinde de önemli bir rol oynuyor. Kasım ayının gelmesiyle piyasanın büyük oyuncularının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler de Black Friday hazırlıklarına başlıyor. Hem internet mağazaları hem de taş-tuğla mağazalar büyük indirimlerini Kasım ayının sonuna doğru açıklıyorlar.



Gariptir ki esnaflar bu hadisenin sadece satışlarını arttırmaktan ibaret olmadığını bildiriyor. Bir başka deyişle Black Friday sırasında satıcı ile alıcı yer değiştiriyor. Normalde alıcılar düzenli olarak alışveriş yaparak ve böylece sadakatlerini ifade ederek çeşitli avantajlar elde ederken Kasım ayında ise müşterilerine yönelik sadakatlerini ifade etme sırası satıcılara geçiyor. Bunu da elbette indirimlerin düzeyi ve indirimli ürünlerin bulunabilirliği ile elde ediyorlar.



Son birkaç yıldır Black-Friday.Global analistleri Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında Black Friday trendlerini yakından takip ediyorlar. Aşağıda size, dünyanın en yoğun alışveriş günü ile ilgili bir avuç istatistik ve ilginç bilgiler sunuyoruz.



Black Friday: Geçmiş Yıllardan Trendler

Başlangıçta Black Friday, Birleşik Devletler'de bir günlük bir hadiseden ibaret idi. Ancak son yıllarda hadise birkaç gün süren bir alışveriş maratonu halini aldı. Bu hadise bazen Perşembe başlar ve haftanın, hatta ayın sonuna kadar sürer. Bazı mağazalar tüketicinin dikkatini çekmek için sözde "ön indirimleri" Pazartesi günü kadar erken açıklayabiliyorlar. Buna rağmen çoğu ülkede alıcıların ilgisi aynı günün üzerinde oluyor. Türkiye'de 19-25 Kasım 2018 için Google Trends verileri Black Friday için yapılan aramaların neredeyse üçte ikisinin Perşembe ve Cuma günü (her ikisi de %27) yapıldığını gösteriyor. Buna rağmen tüketicilerin ilgisi Pazartesi günü başlıyor ve Pazar günü sönüyor. Bu istatistik sadece Türkiye'de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de gözleniyor.



Black-Friday.Global tarafından 2018 yılında yapılan araştırmada, ankete katılan Türklerin %89'unun Black Friday'ın ne olduğunu bildiğini belirtmiş. Ancak hepsi kesin tarihi hatırlayamamışlar gibi görünüyor: Bu da hadise gerçekleşmeden birkaç hafta önce bile olan ilginin artmasını açıklayabilir(Google Trends).



Black-Friday.Global'ın 2018 yılına ait Türkiye verileri sıradan günlere kıyasla satışlarda %615'lik bir artış gösteriyor. Üstelik bu rakamlar en uç rakamlarda değil; Örneğin Birleşik Krallık %1708, Almaya %2418.



Birleşik Devletleri'nin aksine diğer ülke vatandaşlarının Black Friday'de işten izinleri olmuyor. Değişik ülkelerde internet alışverişlerinin zirve saatleri hafif farklılıklar gösterse de genelde gündüz ve akşam saatlerinde yoğunlaşıyorlar. 2018 Black-Friday.Global verilerine göre Türkiye'de internet alışverişinin yoğunluğu sabah 9 ile sabaha doğru 01 arasına görece eşit dağılmasına rağmen, aktivitenin zirve yaptığı saatler gece 10 ile gece yarısı arası olmuş.



Öte yandan Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde Black Friday aktivitesi sabah ve öğleden sonra akşam gibi saatlerde zirve yapmış.



Alıcıların Beklentileri İndirim Oranlarına Karşı

Geçmiş yıllardan gelen veriler Türkiye'de ortalama Black Friday indirimlerinin hafif bir artış gösterdiğini gösteriyor (2017'de %56'dan 2018'de %57'ye). İlginçtir ki bu rakamlar, %41 indirim tahmin eden Türk tüketicisinin beklentilerini aşmış.



Belarus, Yunanistan ve Peru'daki tüketiciler, %62'lik bir beklenti ile indirim beklentileri en yüksek olan tüketiciler olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef yerel mağazalar sadece bu beklentilerden %8 ile %10 daha düşük indirimler sunabiliyorlar. Öte yandan Ukrayna'daki, Güney Afrika'daki ve Filipinler'deki mağazaların kampanyalarına baktığımızda bu ülkelerin, tüketicilerinin beklentilerini aşan, çok daha cazip indirimler sunmaya hazır olduğunu görüyoruz.



Türkler Tarafından En Çok Alınan Ürünler

Ankete göre Black Friday çılgınlığına katılacak Türklerin %56'sı ne alacaklarını şimdiden biliyorlar. Alınacak ürünlerin sayısına gelince, Türkler ortalama 4.4 ürün alacaklarını bildirmişler. Geçmiş yılın verileri Türk tüketicileri arasında en popüler ürün kategorilerinin giyim, ayakkabı, kozmetik ve parfümeri ve takılar olduğunu gösteriyor.



Dünya çapında yaygın olarak görülen o ki, moda ürünleri Black Friday döneminde sepetleri en çok dolduran ürünler oluyor. Ancak Brezilya, İsviçre, Hindistan, Malezya ve Romanya gibi ülkelerde elektronik ürünleri sepette galip geliyor.



Black Friday Harcamaları

Türkler hem online mağazalardan hem de geleneksel tuğla-taş mağazalardan katılım sağlayacaklar. İki kanalı da kullanacak katılımcılar 461? harcamaya hazırlar. Bu da 71€'ya tekabül ediyor. Nijerya (54€), Kazakistan (51€) ve Pakistan (24€) gibi ülkeler ise Black Friday indirimlerine daha az bütçe ayırmayı planlamışlar. Skalanın diğer ucunda ise, rekor miktarlar harcayacakları bildiren tüketiciler ise Birleşik Devletler (429€), Kanada (381€), Birleşik Krallık (351€), İrlanda (300€) ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor (257€).



2018 yılı verilerine bakıldığı zaman Black Friday alışverişlerini yaparken Türklerin yarısından fazlası (%57,3) cep telefonu, %40,4'ü bilgisayar ve kalan %2,3 ise tablet kullanmayı tercih etmiş. Akıllı telefonlarla satın alma, İngiltere, Almanya, Avustralya, Endonezya ve diğer birçok ülkede gözlenen küresel bir trend olarak göze çarptı.



Metodoloji ve Veri Kaynağı

Tüm veriler, Black Friday indirimlerine adanmış Black-Friday.Global'ı yaratan, 2010'dan beri faaliyet gösteren küresel bir indirim platformu olan Picodi.com'dan geliyor. Raporda, Temmuz ve Kasım 2018'de 55 ülkeden 23 bin katılımcı arasında yapılan anketler de kullanılmıştır. Kur dönüşümleri için, xe.com'dan almış olduğumuz ortalama döviz kurlarını kullandık.



Kamu Kullanımı

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Kaynak: Teknotalk.com