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Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük saldırı planını onayladığını belirtti

Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük saldırı planını onayladığını belirtti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı masaya oturmaya ve savaşı tamamen sona erdirmeye zorlamak amacıyla, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hazırlanan 40 günlük gizli ve kapsamlı bir saldırı operasyonunu resmen onayladığını duyurdu. Onaylanan bu yeni askeri doktrin kapsamında, Ukrayna istihbaratına bağlı birimlerin Rusya sınırları içerisindeki askeri üsler, enerji nakil hatları, mühimmat depoları ve lojistik merkezlere yönelik nokta atışı operasyonları yoğunlaştırması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için gerçekleştirilecek bir saldırı planı onayladığını bildirdi.

40 GÜN SÜRECEK

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'yı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

SBU'nun Rusya'ya yönelik düzenlediği kısa ve uzun menzilli saldırılarını ele aldıklarını aktaran Zelenski, ayrıca SBU'ya bağlı birimlerin cephedeki faaliyetleri hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Zelenski, SBU'nun Rusya'daki hedeflere yönelik bir saldırı planı hazırladığını bildirerek, "Saldırgan devleti, savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servisin (SBU) 40 günlük etki (saldırı) operasyonunu onayladım" ifadesini kullandı.

RUSYA İÇİNDEKİ STRATEJİK HEDEFLER VURULACAK

Onaylanan bu yeni askeri doktrin ve 40 günlük özel plan kapsamında, Ukrayna istihbaratına bağlı birimlerin Rusya sınırları içerisindeki askeri üsler, enerji nakil hatları, mühimmat depoları ve lojistik merkezlere yönelik insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerle nokta atışı operasyonları yoğunlaştırması bekleniyor.

Kiev yönetimi, bu 40 günlük kesintisiz baskı süreciyle Moskova üzerinde ciddi bir yıpratma etkisi yaratarak Kremlin'i Ukrayna'nın şartlarıyla bir barış anlaşması imzalamaya zorlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com
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