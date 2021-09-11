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Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

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Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

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Rainbow Six serisinin yeni oyunu Rainbow Six Extraction için yeni bir oynanış fragmanı yayımlandı.

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Daha çok çok oyunculu taktiksel Fps haliyle bildiğimiz Rainbow Six serisinin yeni üyesi karşımıza ilginç bir konsept ile çıkıyor. Üç kişiye kadar çıkabilen co-op desteği sayesinde, arkadaşlarımızla birlikte yaratıklara karşı mücadele edeceğimiz Rainbow Six Extraction için oynanış fragmanı yayımlandı.

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Pek çok oyuncunun Rainbow Six Siege ile tanıştığı serinin yeni oyununda, bu sefer bizim gibi oyuncular yerine yaratıklara karşı taktiksel bir savaş vereceğiz. Bunun yanında oyunun çizgisel bir hikayesi de olacak. Rainbow Six Extraction hakkında daha çok fikir sahibi olmak istiyorsanız iki dakikalık oynanış fragmanını izleyebilirsiniz.

Rainbow Six Extraction Hikaye ve Oynanış Olarak Ne Sunabilir

Rainbow Six Extraction'un hikayesinin bir taslağını anlatmak istersek "tehlikeli bir virüsün yarattığı mutasyonlar sebebiyle dünyamızın başının belaya girmesi" olarak açıklayabiliriz. Tüm operatörler, insanlığın bu ortak düşmanına karşı birleşiyor. Mutasyona uğramış canavarların genel ismi ise "Arkealar". Bu canavarlara karşı mücadele ettiğimiz Extraction'da, senaryoya ne denli bir özen gösterilecek, bunu oynayıp hep birlikte göreceğiz.

Oynanış ise oyuncular arasında en çok merak edilen noktalardan biri oldu. Yapımın oynanış fragmanına baktığımız zaman Rainbow Six Siege'nin oynanış mekaniklere büyük oranda benzediği görülüyor. Bu alandaki değişikliklerin çatışma mekaniklerinden ziyade yeni araç gereçler, silahlar ve de operatörler aracılığıyla gerçekleştirileceğini düşünmek daha doğru olacaktır.

Rainbow Six Extraction, 2022 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X and Series S, PC, Google Stadia, Amazon Luna için çıkış yapacak.

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