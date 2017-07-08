Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na Destek Mesajı

ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndererek, 'Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi. Rahşan Ecevit, mesajında "Adalet Yürüyüşüne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin" dedi.



Rahşan Ecevit'in Ankara'dan İstanbul'a yapılan 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlara ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben gönderdiği mesaj, şöyle:



"Sayın Kılıçdaroğlu ve ona eşlik edenlere, Adalet Yürüyüşüne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.



Rahşan Ecevit" - Ankara