Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)
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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)

Devlet Mezarlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi Cenaze aracının gelmesi Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması Mezarlıktan görüntü Dua yapılması Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi Bir vatandaşın ayağından yaralanması Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik...

19.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:16
Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)

CHP Genel Başkanı 'nun alana gelmesi

Cenaze aracının gelmesi

'in naaşının taşınması

Mezarlıktan görüntü

Dua yapılması

Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi

Bir vatandaşın ayağından yaralanması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)
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