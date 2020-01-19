Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)
Devlet Mezarlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi Cenaze aracının gelmesi Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması Mezarlıktan görüntü Dua yapılması Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi Bir vatandaşın ayağından yaralanması Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi
Cenaze aracının gelmesi
Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması
Mezarlıktan görüntü
Dua yapılması
Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi
Bir vatandaşın ayağından yaralanması
Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (4)