Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)
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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)

Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi Cenazenin defnedilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit,...

19.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:20
Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)

'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi

Cenazenin defnedilmesi

CHP Genel Başkanı 'ndan görüntü

Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan 'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)
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