Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)
Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi Cenazenin defnedilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit,...
19.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:20
Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi
Cenazenin defnedilmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü
Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (3)
Kaynak: AA