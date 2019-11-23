Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

23.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:50

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı ve 3 gündür Türkiye gündeminde yer alan "Beştepe'yi ziyaret eden CHP'li isim" tartışmaları ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rahmi Turan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtti.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN CHP'Lİ İSİM MUHARREM İNCE"

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan iddiasıyla ilgili, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu." ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

"BU GAZETECİ VE CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR"

Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran yazısı hakkında Bizim TV'ye açıklamalarda bulunan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamalıdır. Saray 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir. Erdoğan CHP'nin içini karıştırmak istiyor ama ismi açıklamam" diyeceksiniz. Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." ifadelerini kullanmıştı.