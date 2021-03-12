Rahim ve rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde brakiterapi kullanılıyor
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Rahim ve rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde brakiterapi kullanılıyor

12.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:49
Rahim ve rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde brakiterapi kullanılıyor

Radyasyon Onkoloğu Dr. Burcu Durmak İşman, jinekolojik, yani kadın üreme organlarında görülen kanserlerin tedavisinde kullandıkları Brakiterapi cihazıyla normal dokuların azami korunduğunu söyledi.

Radyasyon Onkoloğu Dr. Burcu Durmak İşman, jinekolojik, yani kadın üreme organlarında görülen kanserlerin tedavisinde kullandıkları Brakiterapi cihazıyla normal dokuların azami korunduğunu söyledi. Uzman Dr. İşman, "Sadece tümörlü bölgeye ışın veren radyoterapi yöntemi olan brakiterapi, yan etki açısından da hastaya avantaj sağlıyor. Tümörü daha iyi kontrol edebiliyoruz" dedi.

Kent Onkoloji Merkezi'nde SGK kapsamında hizmete sunulan Brakiterapi cihazı ve kullanım alanları konusunda bilgi veren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman, Brakiterapiyi genellikle rahim ve rahim ağzı kanserleri gibi jinekolojik kanserlerde kullandıklarını kaydetti.

DOKULARA ZARAR VERMEDEN, YÜKSEK DOZ IŞIN VERİLİYOR

Bu yöntemle normal dokulara zarar vermeden tümöre daha yüksek doz ışın verme imkanı bulduklarını kaydeden Uzman Dr. İşman, "Jinekolojik yani kadın üreme organlarından kaynaklı kanserlerde vagen, yani hazne vasıtasıyla brakiterapi uygulanır. Eksternal dediğimiz, dışarıdan radyoterapiye kıyasla, uygulama başına olan radyoterapi dozları daha yüksek olduğundan her gün uygulanmaz. Verilmesi planlanan dozlar 3-5 uygulamaya bölünür. Haftada 1 veya 2 kez olacak şekilde uygulanarak planlanan şema tamamlanır. Her uygulamada hasta, özel brakiterapi uygulama odasında, ameliyathane koşullarına benzer hijyenik koşullar sağlanarak hazırlanır. Kanser tanısı ve evresine uygun vaginal uygulama şekli seçilerek (tandem, silindir vb.) hazne içine yerleştirilir. Hedef kanserli dokunun istenen dozu alması, ancak idrar kesesi, makat gibi komşu normal dokuların korunması için MR veya BT eşliğinde planlama görüntüleri alınır. Bu görüntüler üzerinde dozlar değerlendirilir" diye konuştu.

Umzan Dr. İşman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanın haznesi içinde yerleşik ekipman yardımıyla hedef bölgeye planlanan doz verilir. Ağrısız bir işlemdir, gerektiğinde anestezi ile uygulama yapılabilir. Hasta brakiterapi odasında bu süreçte yalnız olup kamera sistemi ile dışarıdaki tedavi ekibi tarafından takip edilir. Uygulama özelliklerine göre tüm uygulama 20-40 dakikalık bir süreçtir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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