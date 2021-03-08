Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin, Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan Kavuk'u, eylül ayında Şevket Çoruh'a devretmişti. Kavuk'u aldıktan 3 ay sonra kalbi yüzünden sahnelerden uzak kaldığını ve en mağdur Kavuklu olduğunu söyleyen Öztekin, "Kalbim, Kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi" demişti.

Önceki gün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaştıktan sonra entübe edilen usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Ailesini ve sevenlerini ölüm haberiyle yasa boğan usta oyuncu, geride başarılarla dolu bir sanat kariyeri bıraktı.

EN MAĞDUR KAVUKLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Uzun zamandır yaşadığı kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, geçtiğimiz eylül ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenle, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen ve Ferhan Şensoy'dan devraldığı Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu oyuncu Şevket Çoruh'a devretmişti. Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelerden uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur Kavuklu olduğunu dile getiren Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." şeklinde konuşmuştu.

"KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ"

Usta oyuncu, Kavuk'u devredeceği ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Kavuk'u aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk'lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle 'Baba Sahne'yi' kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk Tiyatrosu'na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni'ne bekliyoruz."