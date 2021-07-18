Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı
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Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı

Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmit D-100 karayolunda otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

İzmit D-100 karayolunda otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyahat eden Yakup Bulut bir anda fenalaştı. Aracını yol kenarına çeken Bulut'u, o sırada bölgede devriye atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fark etti. Otomobilin yanına giden ekipler, vatandaşın baygın olduğunu anlayınca ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi. İlk müdahale sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye hızlı bir şekilde gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan vatandaşı, ambulans ile en yakın hastaneye götürdü. Hastanede gerekli kontrol ve tedavisi yapılan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı
Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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