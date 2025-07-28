RAGIB NARİN YENİ ŞARKISI 'DOKTOR' İLE 11 TEMMUZ'DA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

Ragıb Narin 2019 yılından bu yana dinleyicisiyle paylaştığı ve dijital platformlarda toplamda 30 milyonun üzerinde dinlenen ve listelerde zirveye tırmanan şarkılarıyla büyük beğeni topladı. "Sevda Çiçeği", "Gecekondu", "Mavi", "Gel Diyemem", "Menekşem", "Mucize", "Vur Beni", "Narin Narin", "Yok", "Yok Yok", "Yarınım Ol", "Yaz", "Harbi", "Leyla", "Sal", "Bal Kaymak", "Bergen", "Hiç Sevmedim De" gibi hitleriyle dikkat çeken şarkıcı "Doktor" ile yoluna devam ediyor.

Ragıb Narin yeni şarkısı hakkında: "Doktor" şarkısı, içimde tuttuklarımı haykırma fırsatı bulduğum bir parça oldu. Hepimizin dert yandığı sevda ateşine düşmüş bir gencin çare arayışını anlatıyor. Yüksek temposu ve enerjisiyle, dinleyenlerin hem eğlenebileceği hem de içlerindeki dertleri haykırabileceği bir şarkıya dönüştü. Uzun zamandır bu kadar kısa sürede ürettiğim bir şarkı olmamıştı; ilham geldikten sonra bestesini 2-3 saat içinde tamamladım. Hemen ardından sözlerini yazdım ve aranjöre dinlettim. Kime dinletsem pozitif ve yüksek enerjili tepkiler alıyorum. Umarım bu etki dinleyicilere de geçer." dedi

"Doktor" şarkısının söz ve müziği Ragıb Narin'e ait. Düzenlemesi Can Yüce tarafından yapıldı.

"Doktor" şarkısının klibi Gökhan Özdemir tarafından çekildi. Klipte Doktor karakterini ünlü şarkıcı Barbaros oynarken, Demet Sağıroğlu'da klibe oyuncu olarak katılarak bir sürpriz yapmış durumda. Klibin diğer oyuncuları ise Ragıb'ın oyuncu abisi Rami Narin , sosyal medya'da içerikleri ile dikkat çeken Ceren Yılmaz , darbukanın sihirbazı Yaşar Akpençe, dansları ile renk katan Sudem…

RAGIB NARİN HAKKINDA

Ragıb Narin Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Ragıb Narin, okul korosunda, tiyatrolarında ve müzik yarışmalarında yer aldı. Annesinin memleketi Şam ve aynı zamanda Kuveyt'e yazları sürekli gittiğinden sadece Türk müzik kültürüne değil aynı zamanda Arap müzik kültürüne de yakın büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren spora olan yatkınlığından dolayı okul hayatı boyunca birçok spor yarışmasına katılan Ragıb Narin için bunlardan en ağır basanı futbol oldu ve 2010 yılından itibaren lisanslı olarak futbol oynamaya başladı.

Önce Hatayspor'da, daha sonra da Mersin Idman Yurdu'nun a2 takımında yıllarca futbol oynadı. Ragıb Narin, uluslararası ticaret yapan aile şirketinde yöneticilik yapmak üzere kendi kararı ile futbol kariyerini sonlandırdı. Futbol oynadığı süre zarfında müzik ile iç içe olmayı sürdüren Ragıb Narin, birçok beste ve söz çalışmasına imza attı. Ragıb Narin, 2013 yılında sosyal platformlara yüklediği kendi söz ve müziğini yaptığı şarkıları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yarattı.

Futbolu bıraktıktan sonra isletme okuyan ve aile şirketlerinde ticaretle uğraşan Ragıb Narin, 5 yıl içerisinde 70'e yakın ülkeye yaptığı iş gezileri sırasında da gitarıyla şarkılar yazmaya ve söylemeye devam etti. 2019 yılının Temmuz ayında artık profesyonel anlamda müzik piyasasına girmeye karar veren Ragıb Narin, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk single çalışması "Sevda Çiçeği"ni yayınladı. Şarkı kısa süre içinde 2 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı.

Müzik kanallarında ve radyolarda da kendine yer bulan "Sevda Çiçeği"nin ardından Ragıb Narin, bu başarısını "Gecekondu", "Mavi" "Gel Diyemem" "Menekşem" "Mucize" "Vur Beni" ve "Narin Narin" " Yok" "Yok Yok" "Yaz" "Yarınım Ol" ve "Harbi" teklileri ile sürdürmeye devam etti.

Ragıb Narin'in Nisan 2021'de yayınladığı" Mucize" dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenen şarkılardan biri haline geldi. TikTok ve Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan Influencer ve oyuncu Sena Mia Kalıp'ın Ragıb'a eşlik ettiği "Mucize"nin klibini deneyimli yönetmen Murad Küçük çekti. Ragıb Narin'in yedinci teklisi olan ve Ağustos 2021'de yayınlanan "Vur Beni" şarkısının söz ve müziği Ragıb Narin, aranjesi Sabı Saltıel'e ait.

Ragıb Narin, sekizinci teklisi "Narin Narin"i Pasion Turca etiketiyle Mart 2022'de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Yönetmenliğini Gökhan Özdemir'in yaptığı klipte, Ragıb Narin'e abisi oyuncu Rami Narin ve Aslı Bekiroğlu da eşlik etti. Ragıb Narin dokuzuncu teklisi "Yok"u Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Söz Müziği Ragıb Narin, düzenlemesi Batu Çaldıran'a ait olan şarkı Murad Küçük'ün imzasını taşıyor. Ragıb Narin, Tiktok'ta uçak içinde çektiği videolarla bir akım yarattı ve milyonlarca kez izlendi.

Yok'un ardından, Ragıb Narin ve Lübnanlı şarkıcı Rima Yussef'in yepyeni şarkısı "Yok Yok" dünyanın en büyük müzik yapım şirketlerinden Universal Music Mena etiketiyle dinleyici ile buluştu. Rima Yussef'in Türkçe söylediği bir bölüme de yer verilen şarkıda, Ragıb Narin de bir bölümü Arapça olarak seslendiriyor. Ragıb Narin "Yarınım Ol"un ardından, söz müziği yine kendine ait olan, "Yaz" teklisiniPasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ragıb Narin'in sosyal medyada Uzunmakarna olarak tanınan sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Özgür Balakar ile düet yaptığı Harbi"nin ardından "Leyla", "Sal", "Bal Kaymak" , "Bergen" ve "Hiç Sevmedim De" dinleyecilerler buluştu.

Ragıb Narin müzikal yolculuğuna beraber başladığı Emir Buğra'nın ilk teklisi "Ukde"de yakın arkadaşına destek vererek şarkıda düet yaptı.

Diskografi:

2019 - Sevda Çiçeği / 2020 - Gecekonu / 2020 - Mavi / 2020 - Gel Diyemem / 2020 - Menekşem / 2021 – Mucize / 2021 - Vur Beni / 2022 - Narin Narin / 2022 – Yok / 2022 - Yok Yok / 2023 – Yarınım Ol / 2023 – Yaz / 2023 – Harbi / 2023 – Leyla / 2024 – Sal / 2024 – Bal Kaymak / 2025 – Bergen /2025 – Emir Buğra ft. Ragıb Narin - Ukde/2025 Hiç Sevmedim De/2025 - Doktor