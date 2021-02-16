Rafet El Roman Tuğba Altıntop ne zaman evlendi? Rafet El Roman Tuğba Altıntop kızları! Rafet El Roman Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Tuğba Altıntop açıklamalarda bulundu. Rafet El Roman Tuğba Altıntop ne zaman evlendi? Rafet El Roman Tuğba Altıntop kızları! Rafet El Roman Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

RAFET EL ROMAN TUĞBA ALTINTOP NE ZAMAN EVLENDİ?

1996 yılında "Miss Turkey" Güzellik yarışmasında dereceye girdi. Tuğba Altıntop, 1996 yılında şarkıcı Rafet El Roman ile evlendi. 2003 yılında boşandı. Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı vardır.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop,15 Aralık 1976, Adana, Türk oyuncu, model ve şarkıcı. Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu.Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı. Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü.Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

Rafet Yaşdut veya sahne adıyla Rafet El Roman (d. 25 Ağustos 1968; Ömerbey, Uzunköprü, Edirne), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu.1970 yılında ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde yedi yaşına kadar Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesi ile birlikte yaşadı. Birinci sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamlayan Rafet El Roman, on altı yaşında şarkı sözleri yazıp beste yapmaya başladı. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Award – Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'te Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. Gençliğin Gözyaşları adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1997 yılında En Güzel Günler Senin Olsun adıyla ikinci albümünü çıkardı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 1998 yılında Propaganda filmi ile Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte başrolde oynadı.