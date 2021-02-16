Rafet El Roman'dan romantik klip
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Rafet El Roman'dan romantik klip

16.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:14
Rafet El Roman'dan romantik klip

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, önümüzdeki günlerde Emre Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak yeni albümünün ilk şarkısı 'İki Dakika'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Klipte ünlü sanatçıya Nur Usta da eşlik etti


Sanat hayatının 26 yılı geride bırakan Rafet El Roman, sözü ve bestesi Nur Usta'ya ait olan 'İki Dakika' şarkısını kliplendirdi.

Rafet El Roman ve Nur Usta'nın sürpriz düeti beğeni topladı.

Kaynak: Snob Magazin

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