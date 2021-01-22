Radyo Viva frekansı kaç? Radyo Viva illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Viva radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Viva frekans numarası kaçtır? Radyo Viva şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Viva frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Viva şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Viva frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Viva frekans numaraları!

RADYO VİVA İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Viva fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

88.0 : Isparta

88.0 : Mardin

89.7 : Marmaris

90.0 : İstanbul

90.0 : Bursa

90.0 : Fethiye

90.0 : Kocaeli

90.1 : Malatya

90.4 : Orhangazi

90.9 : Mustafakemalpaşa

93.0 : Balıkesir

93.0 : Susurluk

93.3 : Eskişehir

93.5 : Kastamonu

93.6 : Ankara

93.6 : Amasya

93.6 : Gerede

93.7 : Denizli

93.8 : Diyarbakır

94.0 : Tekirdağ

94.6 : Kayseri

94.8 : Edremit

95.1 : Elâzığ

95.2 : Trabzon

98.1 : Türkbükü

100.8 : Bolu

101.4 : Adana

101.6 : Muğla

103.7 : Silifke

103.8 : Antalya

104.0 : Alanya

104.0 : Kars

104.1 : Şanlıurfa

105.5 : İzmir

105.5 : Akhisar

105.6 : Gaziantep

106.0 : Konya

106.6 : Aksaray

107.6 : Mersin

Radyo Viva radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Viva radyosunu açabilirsiniz.