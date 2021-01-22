Radyo Viva frekansı kaç? Radyo Viva illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Viva radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Viva frekans numarası kaçtır? Radyo Viva şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Viva frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Viva şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Viva frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Viva frekans numaraları!
RADYO VİVA İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Radyo Viva fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
88.0 : Isparta
88.0 : Mardin
89.7 : Marmaris
90.0 : İstanbul
90.0 : Bursa
90.0 : Fethiye
90.0 : Kocaeli
90.1 : Malatya
90.4 : Orhangazi
90.9 : Mustafakemalpaşa
93.0 : Balıkesir
93.0 : Susurluk
93.3 : Eskişehir
93.5 : Kastamonu
93.6 : Ankara
93.6 : Amasya
93.6 : Gerede
93.7 : Denizli
93.8 : Diyarbakır
94.0 : Tekirdağ
94.6 : Kayseri
94.8 : Edremit
95.1 : Elâzığ
95.2 : Trabzon
98.1 : Türkbükü
100.8 : Bolu
101.4 : Adana
101.6 : Muğla
103.7 : Silifke
103.8 : Antalya
104.0 : Alanya
104.0 : Kars
104.1 : Şanlıurfa
105.5 : İzmir
105.5 : Akhisar
105.6 : Gaziantep
106.0 : Konya
106.6 : Aksaray
107.6 : Mersin
Radyo Viva radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Viva radyosunu açabilirsiniz.