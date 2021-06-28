Radyo Angara'da Sazla Sözle 'Yürekten Dile'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Radyo Angara'da Sazla Sözle 'Yürekten Dile'

Radyo Angara'da Sazla Sözle 'Yürekten Dile'
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara, Türk Halk Müziği'nin güçlü isimleri Nurullah Akçayır ve Gülşen Kutlu'ya ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara, Türk Halk Müziği'nin güçlü isimleri Nurullah Akçayır ve Gülşen Kutlu'ya ev sahipliği yaptı. Birbirinden güzel ezgilerin canlı olarak seslendirildiği programda kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

İSTEKLER GERİ ÇEVRİLMEDİ

Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından her hafta Cuma günü 18. 00 ile 20. 00 saatleri arasından yayınlanan 'Yürekten Dile' programı Radyo Angara dinleyicilerinden yoğun ilgi gördü. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Nurullah Akçayır'ın üstlendiği programın bu haftaki konuğu usta sanatçı Gülşen Kutlu oldu. Sazlı sözlü türkülerle dolu programda dinleyicilerden gelen istekler de seslendirildi.

"KÜLTÜREL YAYINLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara'da Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan yayınlar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Radyo Angara'nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam edecek. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Poyraz Meral Akşener Mehmet Özhaseki
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Elmas Fatih Terim Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Radyo Angara'da Sazla Sözle 'Yürekten Dile' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:26:39. #1.14#

title