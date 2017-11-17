Radikal Görüşlü Suriyelinin Elektronik Kelepçeyle Almanya'dan Kaçtığı İddiası

Almanya için tehdit oluşturabileceği şüphesi ile elektronik ayak kelepçesi ile izlenen Hussein Z. (35) adlı radikal görüşlü bir Suriyelinin Yunanistan üzerinden Türkiye'ye kaçtığı öne sürüldü.





Haberi veren "Bayerische Rundfunk" (BR) adlı yayın kuruluşu ve "Der Spiegel" dergisi, Hussein Z'nin Ekim ayında, bir yolcu uçağına binerek Yunanistan'a gittiğini, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Bad Vilbel kentinde bulunan elektronik kelepçeleri izleme merkezinin, bu kişinin üzerindeki kelepçenin sinyallerini saatlerce kaybettiğini ve sonuçta sinyalleri Atina Havalimanı'nda yeniden almaya başladığını belirtti.





Sinyallerin izlenmesinin Almanya dışında yasak olması sebebi ile izlemenin durdurulduğu ifade edilen haberlerde, söz konusu kişinin elektronik ayak kelepçesine rağmen ülke dışına nasıl çıkabildiğinin araştırıldığı kaydedildi.





Bu kişinin yaşadığı Aschaffenburg kenti ve çevresinden sorumlu olan Unterfranken polisi açıklama yapmazken, sınır geçişlerinin kontrolünden sorumlu olan Federal Polisin (Bundespolizei) bir sözcüsü ise, olayı bildiklerini söylemekle yetindi.



Alman basınında yer alan haberlere göre, Hussein Z, 2015 yılında sığınmacı olarak Almanya'ya geldi ve Federal Başsavcılık, bu kişi hakkında bir terör örgütüne üye olduğu şüphesi ile soruşturma yürüttü. Görüşlerinden dolayı tehlikeli görülen bu kişinin izlenebilmesi için elektronik ayak kelepçesi takıldı.





Söz konusu kişinin, Yunanistan'a gitmeden kısa süre önce, kendisinin Almanya'daki bakımından sorumlu olan yetkili ile görüşerek, Türkiye-Suriye sınırında bulunan hasta oğlunu almak istediğini söylediği ifade edilen haberlerde, Hussein Z'nin, Almanya'dan kaçışından 2 gün sonra Würzburg kentinde bulunan yetkiliyi yeniden arayarak Türkiye'de olduğunu söylediği kaydedildi.





Annesi ile kız kardeşinin Hamburg kentinde yaşadığı bildirilen Hussein Z'nin şimdiki yeri bilinmiyor.