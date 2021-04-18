Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı
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Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Yaşam

Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı Antalya'da radar polis memuru, iftar kumanyasını sokak köpekleriyle paylaştı.

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Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı

ANTALYA - Antalya'da radar polis memuru, iftar kumanyasını sokak köpekleriyle paylaştı. Cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu davranışı, izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye'nin tek kadın radarı olarak bilinen polis memuru Fatma Yılmaz, görevi başındayken iftarını yapmak için aracından indiği sırada sokak köpeklerini gördü. Köpeklerin oldukça acıktığını fark eden Yılmaz, kumanyasını sokak köpeklerine verdi. 3 sokak köpeği, Yılmaz'ın verdiği kumanyayı yerken, cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu anlamlı davranışı izleyenleri duygulandırdı.

Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı
Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı
Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı
Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı
Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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